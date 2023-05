Abi-Entrate, 'con rialzo dei tassi mutui meno accessibili'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il rialzo dei tassi della Bce rende meno accessibile per le famiglie accendere un mutuo per l'acquisto di un'abitazione anche se, rispetto agli anni precedenti all'epoca dei tassi zero, il confronto è ancora positivo. Come emerge dal rapporto Abi-Agenzia Entrate sul mercato immobiliare per il 2022, lo scorso anno e nei primi mesi del 2023 è sceso l'indice di accessibilità (affordability index) che sintetizza l'analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilità per una famiglia di acquistare un'abitazione contraendo un mutuo. (ANSA).