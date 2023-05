A una famiglia servono 3 anni stipendio per comprare casa

A una famiglia media servono 3 anni e 80 giorni di stipendio per comprare casa. Il dato emerge dal rapporto immobiliare Abi-Agenzia Entrate per il 2022 che segnala anche come "sulla base delle nostre proiezioni, nel primo trimestre del 2023 il prezzo relativo delle case sarebbe sceso di ulteriori 13 giorni rispetto ai valori di fine 2022". Il rapporto ricorda come il prezzo relativo delle case (espresso in termini di numero di annualità di reddito necessarie per comprare una casa) ha teso a crescere, soprattutto a causa di una contrazione della capacità reddituale delle famiglie, l'esplodere della crisi sovrana ha dapprima fermato tale crescita e poi avviato un processo di importante riduzione, processo che si è temporaneamente invertito nel corso del 2020 per poi riprendere vigore a partire dal primo semestre del 2021.

Il dato del 2022 è un "valore superiore di 22 giorni rispetto al dato di fine 2019 ma ancora ampiamente inferiore al punto di massimo registrato nel primo semestre del 2010 (4 anni e 10 giorni)".