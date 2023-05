A Milano pochi i contratti di affitto agevolati per studenti

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Milano, ma anche Bologna e Napoli, scarseggia nel numero di affitti di case attraverso i contratti di locazione agevolate per gli studenti. Come emerge dal rapporto immobilare Abi-Agenzia delle Entrate "tra le grandi città le locazioni agevolate a favore di studenti anche nel 2022 tendono a prevalere soprattutto nelle città di Torino e Firenze dove tali locazioni si collocano ben al di sopra della media nazionale. In termini assoluti a Roma sono stati locati oltre 5.600 immobili nel corso dell'anno".

"Da rimarcare ancora una volta il dato relativo a Milano e Napoli dove gli immobili registrati sotto questa tipologia contrattuale sono numericamente di scarso rilievo, nonché quello di Bologna dove, nonostante l'elevata popolazione studentesca, i contratti relativi a questa tipologia sono circa 350".

Le locazioni di abitazioni per studenti sono per il 93% concentrate nei comuni ad alta tensione abitativa, ammontano a oltre 44 mila unità, pari a circa lo 0,3% dello stock potenzialmente locabile. Il canone annuo complessivo supera i 300 milioni di euro con un canone annuo medio per unità di superficie pari ad oltre 81 euro al mq. In media il canone unitario più elevato si registra nella Capitale con 140 euro al mq". (ANSA).