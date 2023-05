Wartsila: presentate due proposte all'incontro al Ministero

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAG - Sono due le aziende che la Wartsila ha individuato come interessate eventualmente a rilevare l'impianto di Bagnoli della Rosandra, la IMR industria italiana dell'automotive che sembrava inizialmente scomparsa, e la H2Energy, una startup che si occupa di elettrolizzatori per idrogeno. La multinazionale finlandese le ha messe sul tavolo convocato per oggi al ministero del Made in Italy e concluso prima delle 18. Per contenuti industriali e per numeri, le due proposte non avrebbero incontrato il favore delle altre parti: sindacati, Regione Fvg, governo.

E' invece sparita la proposta degli austriaci della Christoff, che sembrava inizialmente il soggetto più interessato e accreditato.

L'esito dell'incontro è stato giudicato "insufficiente" dal sindacato. (ANSA).