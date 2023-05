Saipem si aggiudica 2 nuove commesse per 850 milioni dollari

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Saipem si è aggiudica due nuove commesse su acque profonde per un valore complessivo di "circa 850 milioni di dollari". Si tratta, seconkdo il gruppo, di un primo contratto per attività infrastrutturali nel Mar Nero per conto di Turkish Petroleum e di un secondo per lo smantellamento di una piattaforma eolica nel Mare del Nord.

Nel primo caso è prevista l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di una condotta da 16 pollici, lunga 175 km, nelle acque turche del Mar Nero a una profondità di 2.200 metri, che vedrà impegnata la nave ammiraglia Castorone. Nel Mare del Nord invece sarà attiva la nave Saipem 7000 per smantellare la piattaforma Thistle a circa 510 Km a nord-est di Aberdeen (Regno Unito), a una profondità di 162 metri.

Secondo il direttore commerciale di Saipem Fabrizio Botta si tratta di "importanti aggiudicazioni" che "dimostrano l'eccellente posizionamento competitivo di Saipem nel mercato dell'''Engineering & Construction offshore' (ingegneria e costruzioni su acque profonde, ndr), un settore che sta vivendo un momento di piena espansione, di cui Saipem è pronta a cogliere le opportunità".