Mfe-Mediaset corre in Borsa, i titoli crescono del 7%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Seduta di forte rialzo per Mfe-Mediaset in Piazza Affari. Il titolo B, con dieci diritti di voto in assemblea, dopo una giornata di progressivo aumento è cresciuto del 7,1% a 0,72 euro, con scambi molto intensi: sono passati di mano 4,6 milioni di azioni, contro le 830mila della vigilia.

Il titolo A con un solo diritto di voto ha chiuso in rialzo del 7,2% a 0,48 euro, con scambi a quota 8 milioni contri i 2,1 della seduta precedente. Né la società né gli operatori segnalano particolari novità, ricordando che si tratta di un gruppo con un flottante molto limitato e che quindi basta una diffusa ricopertura a muovere i titoli. (ANSA).