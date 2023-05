Maltempo: Ivass,serve norma su cooperazione pubblico-privato

- "In piu occasioni, l'Ivass ha sottolineato che vi è spazio per un ruolo importante delle compagnie di assicurazione in un quadro rafforzato di cooperazione tra il settore pubblico e privato. In alcuni Paesi europei ci sono interessanti esperienze, variamente articolate".

Lo afferma il segretario generale dell'Ivass Stefano De Polis in merito ai danni provocati dal maltempo e al ruolo del comparto assicurativo. "In ogni caso, una qualsiasi forma di cooperazione tra pubblico e privato non può che passare da un intervento normativo" ha sottolineato.

La cooperazione potrebbe così fare fronte a un comparto pubblico che non può coprire come qualche decennio fa integralmente i costi e all'oggettiva difficoltà per il settore privato di farvi fronte. L'estrema concentrazione del danno rende problematica una copertura del rischio catastrofi attraverso il solo settore assicurativo privato. La copertura privata è portata a porre a carico di chi vive in zone a più alto rischio un costo più elevato per la copertura assicurativa.

Per questo, suggeriscono all'Ivass, alcune forme di intervento pubblico potrebbero contribuire a redistribuire l'onere dei premi assicurativi per perseguire obiettivi di solidarietà a livello nazionale - ad esempio rendendo il prezzo delle coperture mutualistico e indifferenziato sul territorio nazionale - ovvero "riassicurare" i danni di livello catastrofale. (ANSA).