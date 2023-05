Corre la distribuzione di materiale elettrico e termoidraulico

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Banche e imprese possono trovare un saldo interesse comune per lo sviluppo in un settore in forte crescita con una percentuale di crescita del fatturato a doppia cifra come quello della distribuzione di materiale elettrico e termoidraulico che sta registrando performance superiori a quelle di altri comparti. Hanno pesato positivamente gli incentivi statali e comunitari e nel 2022 è continuato il percorso di crescita del mercato; anche quest'anno ci saranno buoni risultati. Il supporto delle politiche pubbliche continuerà a essere un elemento determinante per la domanda dei prodotti legati alla transizione energetica e ai processi di transizione digitale mentre la sostenibilità è un trend dato ormai per acquisito. La digitalizzazione spingerà verso prodotti più complessi e servizi a maggior valore aggiunto. E il Pnrr sarà un ulteriore e decisivo stimolo. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dallo studio presentato oggi a Casoria (Napoli) dal professor Alberto Grando (SDA Bocconi School of Management) nel corso dell'evento 'Enlight the way together' promosso dal gruppo imprenditoriale Marigliano (leader del settore con 1.300 milioni di fatturato, 122 punti vendita in 13 regioni e un'incidenza sul mercato nazionale del 15 per cento) al quale hanno partecipato i rappresentanti di 27 istituti bancari.

"Nei prossimi anni ci sarà anche una esigenza di efficientamento idrico quindi un ulteriore beneficio per chi lavora nel settore idrotermosanitario" ha spiegato Grando alla platea di operatori ed esperti del settore. "Il mondo industriale e quello finanziario devono trovare sempre più modalità di collaborazione, una partnership che può essere rafforzata. In particolar modo le aziende che hanno un tasso di crescita significativo hanno bisogno di questo rapporto sinergico" ha evidenziato Grando.

La kermesse è stata introdotta dal patron Giovanni Marigliano, 75 anni, che, insieme con i figli e i nipoti, guida il gruppo: "Occorre mettere passione in quello che si fa: abbiamo dimostrato con la nostra storia imprenditoriale che anche dal Sud si possono raggiungere obiettivi importanti in Italia e nel mondo". (ANSA).