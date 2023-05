Confcommercio, lenta ripresa consumi ma ancora non come nel 2019

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Ad aprile l'indicatore dei consumi Confcommercio ha evidenziato un incremento dello 0,2% sullo stesso mese del 2022. Il dato è sintesi di un aumento della domanda per i servizi (+4,5%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-1,5%). Sono i dati contenuti nella congiuntura dell'associazione in cui si sottolinea che le famiglie continuano, "al di là delle criticità indotte dall'inflazione sui bilanci familiari, nel percorso di recupero della domanda favorendo quelle voci di spesa che considerano più rappresentative della ritrovata libertà".

"Nonostante tutti i progressi, - prosegue però Confcommercio - anche i dati dell'ultimo mese confermano le difficoltà dei consumi in volume di tornare ai livelli pre-Covid. Per alcuni segmenti le deboli dinamiche degli ultimi periodi sembrano aver contribuito ad aumentare la distanza, ponendo seri dubbi sulla possibilità di tornare nel 2024 sui livelli del 2019". (ANSA).