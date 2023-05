Cgil-Cisl-Uil e Ugl rinviano sciopero al 4 giugno

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Differito al 4 giugno lo scioperonazionale di 4 ore dell'handling aeroportuale, proclamato per domani 19 maggio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta.

Il rinvio è stato accolto con favore da Matteo Salvini.

"Desidero ringraziare i responsabili nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto", ha detto il vicepremier nel corso del question time al Senato. "Visti i momenti che stiamo vivendo penso questo rappresenti un bel senso di unità del Paese.

Ringrazio le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti", ha sottolineato.

Resta invece confermato lo stop di 24 ore proclamato da Cub Trasporti per i lavoratori di tutto il settore del trasporto aereo. (ANSA).