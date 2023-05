Borsa: Milano sale (+1%), corrono Saipem e Banco, scivola Mps

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Piazza Affari si conferma in rialzo dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 27.474 punti. Sale la tensione sui titoli di Stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in crescita a 185,2 punti e il rendimento annuo italiano in progresso di 7,2 punti al 4,249%. Quello tedesco sale di 6,8 punti al 2,4% e quello francese di 7 punti al 2,98%.

Si conferma maglia rosa del paniere principale Saipem (+3,46%) dopo nuovi ordini per per circa 850 milioni di dollari (784,81 milioni di euro). La seguono a breve distanza Banco Bpm (+2,2%), Bper (+2,1%), Unicredit (+1,7%) e Intesa (+1,46%), mentre scivola Mps (-1,96%), maglia nera tra le blue chip, oggetto di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia. In evidenza Stm (+2,15% sulla scia dei rivali europei), Mediobanca (+1,76%), che ha annunciato l'acquisizione di una società di consulenza digitale, Nexi (+1,67%), Iveco (+1,62%) e Tim (+1,58%).

Pochi i segni meno, limitati ad A2a (-0,99%), declassata a 'hold' (tenere in portafoglio) dagli analisti di Intesa, Diasorin (-0,49%), Erg (-0,14%) e Tenaris (-0,08%). Positive Ferrari (+1,59%) e Cnh (+1,2%) insieme a Prysmian (+1,1%), e Stellantis (+0,77%), cauta Eni (+0,45%), con il greggio in calo (Wti -0,44% a 72,49 dollari al barile). (ANSA).