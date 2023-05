Borsa: l'Europa arretra ma resta in rialzo con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse europee arretrano ma resistono in rialzo dopo i dati sulle richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa e l'avvio debole di Wall Street.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto con i tecnologici e i finanziari in evidenza.

Tra le singole Piazze, Milano lima a +0,45% confermando, comunque, il buon passo di Saipem (+3,82%) e il recupero dei bancari con in testa Banco Bpm (+2,2%) ma con l'eccezione di Mps (-2,8%). Francoforte è la migliore (+1,3%) mentre Parigi segna +0,6% e Londra un -0,3%.

Lo spread tra Btp e Bund è a 186 punti con il rendimento del decennale sempre ben sostenuto e che viaggia al 4,29%. Tra le commodity il gas continua a cedere. I Ttf ad Amsterdam perdono il 5% a 30,15 euro al megawattora aggiornando i minimi a fine novembre 2021. In calo anche il petrolio con il Wti sopra i 72 dollari al barile (-0,6%) e il Brent poco sotto i 77 dolari al barile (-0,6%).

Sul fronte dei cambi si indebolisce ulteriormente l'euro che scambia a 1,0784 dollari. (ANSA).