Borsa: fiducia in Europa, future Usa positivi, Milano +1,05%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Prevale la fiducia nelle principali borse europee al traguardo di metà seduta, pur tra scambi ridotti a causa della chiusura festiva di Zurigo. Si conferma in testa Francoforte (+1,6%), seguita da Milano (+1,05%), Parigi (+0,89%%), Londra e Madrid (+0,58% entrambe%). Positivi i future Usa in vista in un possibile accordo sul tetto al debito pubblico, ,evitando quindi la "tempesta economica e finanziaria senza precedenti" paventata dal segretario al tesoro Usa Janet Yellen.

In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le vendite di case, insieme agli ordinativi, all'indice Fed di Filadelfia e al bilancio della stessa Fed. In agenda anche gli interventi di alcuni membri del Fomc della Fed.

Tensione sui titoli di stato con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 185,5 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 7,7 punti al 4,253%, e quello tedesco di 6,6 puinti al 2,398%. Calano il greggio (Wti -0,33% a 72,59dollari al barile), l'oro (-0,54% a 1.977 dollari l'oncia) e il gas (-3,76% a 30,75 euro al MWh).

Effetto conti su Bt (-7,9%), che trascina al ribasso anche Telefonica Deutscheland (-5,6%).. In controtendenza Deutsche Telekom (+1,24%) e Tim (+0,98%). Hanno diffuso i conti anche Burberry (-6,75%) ed easyJet (+0,85%), mentre nel lusso salgono Adidas (+1,83%) e Persimmon (+3,18%). Sprint degli automobilistici Mercedes (+2,47%), che ha annunciato novità sul fronte dei veicoli commerciali di lusso e Volkswagen, che secondo la stampa tedesca si prepara a tagliare 3 miliardi di euro di costi. Acquisti sui petroliferi Bp (+2%), TotalEnergies (+1,49%) ed Eni (+0,69%), poco mossa Shell (+0,29%), brillante Saipem (+3,78%) con due nuove commesse per 850 milioni di dollari. In luce Commerzbank (+4,82%), Banco Bpm (+2,3%) e Unicredit (+1,87%), debole Mps (-2%). (ANSA).