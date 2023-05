Borsa: Europa a ranghi ridotti, future positivi, Milano +1,45%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Borse a ranghi ridotti in Europa, con la chiusura festiva di Zurigo che contribuisce a ridurre il volume di scambi nell'intero continente. Francoforte (+1,7%) è la migliore, seguita da Milano (+1,45%), Parigi (+1,1%), Madrid (+0,75%) e Londra (+0,65%). Positivi i future Usa in vista in un possibile accordo sul tetto al debito pubblico, che consentirebbe così di scongiurare la "tempesta economica e finanziaria senza precedenti" temuta dal segretario al tesoro Usa Janet Yellen.

In arrivo dal Regno Unito il bollettino della Boe, mentre negli Usa sono attese le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le vendite di case, insieme agli ordinativi, all'indice Fed di Filadelfia e al bilancio della stessa Fed. In agenda gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di alcuni membri del Fomc della Fed.

Si mantiene stabile a 184,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5 punti al 4,227% e quello tedesco di 4,9 punti al 2,381%. Ampliano il calo il greggio (-0,45% a 72,5 dollari al barile), l'oro (-0,74% a 1.973 dollari l'oncia) e il gas (-1,95% a 31,33 euro al MWh).

Effetto conti per Bt (-10%), che trascina al ribasso anche telefonica Deutscheland (-6,03%), mentre si muovono in controtendenza Deutsche Telekom (+1,1%), Tim (+1%) e Vodafone (+0,21%). Ha diffuso i conti anche Burberry (-6,55%), salgono invece Adidas (+1,91%) e Persimmon (+2,08%). Acquisti sui petroliferi TotalEnergies (+1,63%), Bp (+1,48%) ed Eni (+0,87%), poco mossa Shell (+0,22%), mentre Saipem (+4,33%) festeggia due nuove commesse per 850 milioni di dollari. Brillanti Commerzbank (+3,91%), Banco Bpm (+2,82%) e Unicredit (+1,88%), fiacca Mps (-0,09%). (ANSA).