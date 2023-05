Borsa: apertura positiva in Europa, Parigi +0,56%, Londra +0,33%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,56% a 7.444 punti, Londra lo 0,33% a 7.749 punti, Francoforte lo 0,78% a 16.075 punti e e Madrid lo 0,4% a 9.248 punti. Chiusa Zurigo per festività. (ANSA).