Stop dall'Enac alla fusione degli scali del Nord Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - "Posso dirlo, avevamo ragione noi". Nell'Aula del Consiglio regionale irrompe a sorpresa il tema della fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero e del processo di privatizzazione in corso per Cagliari. L'assessore dei Trasporti Antonio Moro, con questo commento, ha comunicato di aver ricevuto per conoscenza una lettera inviata dall'Enac a Geasar e Sogeaal in cui nega l'autorizzazione al progetto di fusione.

"L'Enac all'esito di approfondimenti istruttori ha comunicato alla società Geasar e alla Sogeaal concessionarie della gestione totale degli aeroporti di Olbia e Alghero - ha riferito Moro leggendo per intero la comunicazione - di ritenere che allo stato non possa essere autorizzato, ai sensi dell'ex articolo 46 del codice della navigazione, il prospettato progetto di fusione in un'unica società di gestione aeroportuale denominata Nord Sardegna Aeroporti".

"È stato infatti rappresentato alle società - prosegue la lettera - che il progetto di fusione in esame non può essere autorizzato finché non sia data soluzione all'esigenza di mantenere in capo alla Regione le attuali prerogative societarie e le correlate necessarie funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui è portatrice". (ANSA).