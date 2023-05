Prezzi del petrolio in calo, Wti a 70,4 dollari

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno perde lo 0,6% portandosi a 70,4 dollari. Andamento simile per i Brent del Mare del Nord: il contratto con consegna anche in questo caso a giugno arretra dello 0,5% a 74,5 dollari al barile. (ANSA).