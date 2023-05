Milleri, 'in Mediobanca siamo azionisti di lungo periodo'

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - "Leggeremo il piano, lo faremo analizzare: se ce li chiederanno daremo dei suggerimenti, anche se noi non siamo degli esperti di banche, questo deve essere chiaro a tutti. siamo solo degli azionisti di lungo periodo e anche contenti: il titolo sta andando abbastanza bene, poi se cresce un po' di più siamo ancora più contenti". Lo afferma Francesco Milleri, amministratore delegato e presidente di EssilorLuxottica oltre che presidente di Delfin, l'holding che detiene quasi il 20% di Mediobanca, a proposito del piano strategico di piazzetta Cuccia che sarà presentato mercoledì prossimo.

"I dividendi sono dividendi importanti, quindi questa è la nostra posizione che poi è stata quella fin dall'inizio, al 10%, al 20%... Vedremo quello che ci presenteranno", aggiunge Milleri rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea di EssilorLuxottica a Parigi.

Inizia un periodo importante di rinnovo in Mediobanca, a partire dal board l'anno prossimo. "Sul rinnovo del board vedremo anche lì se ci chiederanno qualcosa o meno", risponde Milleri. "Noi siamo veramente azionisti di lungo periodo, interessati che questo nostro investimento cresca e continui a essere 'profitable' per noi. A queste due condizioni noi manteniamo questa nostra posizione". (ANSA).