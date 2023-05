Milleri (Essilux), i ricavi sono cresciuti del 51% in 5 anni

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Dopo l'unione tra Luxottica e Essilor "abbiamo quasi raddoppiato la dimensione della società, i ricavi sono cresciuti del 51% in meno di cinque anni. Abbiamo incrementato i nostri margini anno dopo anno, cosa che ci ha consentito di distribuire un dividendo più alto. E abbiamo restituito ai nostri dipendenti tre miliardi in aggiunta alla normale remunerazione". Lo afferma Francesco Milleri, amministratore delegato e presidente di EssilorLuxottica, aprendo l'assemblea del gruppo a Parigi.

"Cinque anni dopo avere annunciato l'aggregazione siamo pronti a iniziare un nuovo viaggio. Sappiamo di potere contare su un'azienda solida ed etica", aggiunge Milleri alla prima assise del gigante delle lenti e delle montature per occhiali dopo la morte del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, ricordato dal numero uno del gruppo in avvio di lavori.

Inoltre dal momento della fusione del 2018 alla fine dell'anno scorso il monte dividendi di EssilorLuxottica è cresciuto del 55% a 1,4 miliardi, con l'utile aumentato del 61% a 2,9 miliardi. I dipendenti nel mondo sono arrivati a 190mila, con una crescita del 36% in cinque anni, a smentire le normali attese di tagli tra il personale in presenza di una grande fusione internazionale.

La capitalizzazione di Borsa attuale del gigante delle lenti e delle montature è attorno agli 80 miliardi, salita del 74% dal momento dell'unione tra il gruppo francese e quello fondato da Leonardo Del Vecchio, che ha gestito fino alla morte del giugno scorso la grande fusione. (ANSA).