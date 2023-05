Made in Italy, arrivano fondo sovrano, liceo e giorno nazionale

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dal rifinanziamento della Nuova Sabatini a misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica, dall'annunciato nuovo fondo sovrano al sostegno all'imprenditorialità femminile, alle filiere del legno, dell'arredo e del tessile, fino a disposizioni per l'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica. Sono alcune delle misure che compaiono tra i 47 articoli contenuti nella bozza del ddl sul Made in Italy atteso in cdm la prossima settimana.

Arriva anche il liceo del Made in Italy per "promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy". Il ddl istituisce inoltre la 'Giornata nazionale del Made in Italy', il 15 aprile, per "celebrare la creatività e l'eccellenza italiana". La giornata non è assimilata alle feste nazionali e per celebrarla Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono promuovere "iniziative per la promozione della creatività e la difesa e valorizzazione del Made in Italy". (ANSA).