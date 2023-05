Giannini (Unesco), 'è in atto una crisi educativa globale'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "È in atto una crisi educativa globale che non è meno drammatica della crisi climatica". Lo afferma la vicedirettrice generale dell'Unesco, Stefania Giannini intervenuta nel quinto appuntamento della nuova edizione di "Voci sul futuro", gli incontri in streaming realizzati da ANSA e ASviS in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile e realizzati in collaborazione con A2A, dedicato al Futuro dell'educazione.

Giannini ricorda che nel mondo abbiamo 770 milioni di analfabeti e il 70% sono donne e meno del 40% delle bambine nell'Africa Subsahariana completa il ciclo della scuola secondaria e sette bambini su dieci globalmente all'età di 10 anni non sono in grado di leggere e comprendere un testo semplice. per questo, secondo l'ex ministra "c'è bisogno di creare una consapevolezza mondiale che l'educazione debba essere parte della soluzione a molti dei problemi che il mondo affronta a partire dal cambiamento climatico, crisi energetica, rapporto con il pianeta e anche la guerra. E quindi una nuova attenzione, nuovi investimenti e un nuovo modello educativo" con un nuovo contratto sociale tra i leader mondiali e la comunità educativa.

Guardare al futuro affrontando la transizione digitale con una scuola che la interpreti e valorizzi, senza perdere tutta la parte socioemotiva dell'insegnamento e dell'apprendimento, con gli insegnanti al centro di questo progetto e protagonisti del progetto di trasformazione e con una scuola aperta al centro della comunità. "Sono questi punti che potrebbero aiutare a ridare alla scuola quella funzione di mobilità sociale, di ascensore sociale che ha perso negli ultimi decenni", secondo Giannini. (ANSA).