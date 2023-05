Borsa: Milano incolore, bene Iveco e Tim, male Diasorin

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Seduta incolore a Piazza Affari dove il Ftse Mib ha chiuso senza variazioni sostanziali (-0,01%), con gli investitori alla finestra in attesa di novità sul tetto del debito negli Usa. Sul listino milanese si sono messe in luce Iveco (+2,1%), Leonardo (+1,6%), Tim (+1,4%), in attesa di un miglioramento delle offerte di Cdp e Kkr, e Mps (+1,4%), ancora positiva in scia al recente miglioramento del giudizio da parte di alcuni broker. Bene anche Interpump (+1,4%), Tenaris (+1,4%) e Mediolanum (+1,3%), Eni ha corso (+1,2%) in scia al rialzo del greggio, Stellantis (+1%) grazie ai buoni dati sulle immatricolazioni, con anche Cnh vivace (+1,3%). Dall'altra parte del listino hanno sofferto Diasorin (-3,8%) e Amplifon (-2,3%), davanti a Campari (-2%) e Fineco (-1,8%) in una giornata deludente per il risparmio gestito e le banche, con Bper (-1,5%), Banca Generali (-1,3%) e Banco Bpm (-1%) in testa ai ribassi. Fiacche anche le utility con Hera (-1,5%) e Italgas (-1,4%). (ANSA).