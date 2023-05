Borsa: l'Europa è fiacca, i listini guardano al debito Usa

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le Borse europee si mostrano particolarmente volatili e fiacche con Francoforte che gira in rialzo (+0,17%). Milano dimezza il calo e torna sui livelli dell'apertura (+0,5%, Ftse Mib a 27.061 punti). Parigi cede lo 0,3% e Londra lo 0,2%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto con le vendite che si concentrano in particolare sull'immobiliare e i finanziari. A pesare è lo stallo sul debito Usa mentre i future su Wall Street restano positivi.

Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 186 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,19%.

Sul fronte delle commodity. Il gas oscilla sui 32 euro al megawattora con il prezzo dei Ttf ad Amsterdam a +0,81%. Il petrolio è in calo con il Wti che flette dello 0,7% a 70 dollari al barile e il Brent sopra i 74 dollari (-0,6%). L'euro si conferma in calo e scambia a 1,0834 dollari. (ANSA).