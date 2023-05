Borsa: l'Europa chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Chiusura in ordine sparso per le Borse europee che non riescono ad accodarsi all'andamento positivo di Wall Street, alimentato dalle speranze per il raggiungimento di un accordo sul tetto del debito americano.

Francoforte ha terminato la seduta in rialzo dello 0,34% a 15.951 punti, Parigi ha ceduto lo 0,09% a 7.399 punti e Londra lo 0,36% a 7.723 punti (ANSA).