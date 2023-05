Borsa: le banche pesano su Milano, il listino cede lo 0,95%

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - La Borsa di Milano conferma l'avvio in calo e peggiora ulteriormente con il Ftse Mib che cede lo 0,95% e finisce anche sotto i 27mila punti. Sotto pressione sono i finanziari con Banca Generali che cede il 2%. Male anche Banco Bpm (-2,2%) e Mps (-2,21%).

A gonfie vele invece Interpump (+2,7%) in scia ancora ai conti. Tra i titoli sotto la lente Tim guadagna oltre l'1% mentre Cdp non ritira l'offerta per la rete. Poco mosse Leonardo e Poste (-0,04%).

Lo spread tra Btp e Bund scende a 187 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,19%. (ANSA).