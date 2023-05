Borsa: Europa cauta in attesa di Wall Street, Milano -0,15%

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela con lo sguardo rivolto sempre agli Stati Uniti e allo stallo sul debito mentre l'inflazione nell'area euro è salita al 7% ad aprile. Nel frattempo i future su Wall Street sono positivi.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, oscilla poco sotto la parità con l'immobiliare in caduta. Deboli i finanziari con Commerzbank che, dopo i conti con ricavi stabili, lascia sul terreno oltre il 6% a Francoforte (Dax +0,27%).

Tra le altre Piazze Milano cede lo 0,15% con il Ftse Mib che tiene i 27mila punti. Sempre in vetta Interpump (+2,4%) in scia ai conti. Tim dimezza il rialzo (+0,91%). Agli acquisti si aggiunge Stellantis (+1,2%). Tra i peggiori Fineco (-2,15%), Diasorin (-2%) ma in generale è il comprato bancario a soffrire di più Sono piatte Parigi (-0,09%) e Londra (+0,06%).

E' poi stabile lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale è a 186 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,16%.

Sul fronte delle commodity, il prezzo del gas sale del 2% a 32,5 euro al megawattora. Ed è in recupero anche il petrolio con il Wti a ridosso dei 71 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 75 dollari (+0,1%). Quanto ai cambi l'euro resta debole sul dollaro con cui scambia a 1,0828. (ANSA).