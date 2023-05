Borsa: Asia in ordine sparso, i listini europei verso calo

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo in rialzo (+0,85%) mentre l'economia del Giappone cresce oltre le stime all'inizio dell'anno. Vendite su Hong Kong (-1,14%) e su Shanghai (-0,45%). Piatta invece Shenzhen. Tra le altre Seul segna un +0,58% e Sydney un -0,49%.

I listini europei sono attesi in calo mentre i future su Wall Street sono positivi.

Tra i macro in agenda c'è l'inflazione nell'Eurozona e poi, a partire dal primo pomeriggio, dagli Usa le nuove costruzioni e permessi edilizi ma anche le indicazioni dell'Eia su scorte e produzione. (ANSA).