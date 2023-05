Bce prepara la successione di Enria alla vigilanza

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Banca Centrale Europea ha pubblicato sul sito l'avviso per le candidature alla carica di presidente del Consiglio di vigilanza, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il mandato dell'attuale presidente del Consiglio di vigilanza, Andrea Enria, scade alla fine del 2023.

La Bce invita i candidati a presentare domanda entro il 23 giugno prossimo. "Il Consiglio direttivo della Bce - viene spiegato - istituirà un comitato di preselezione per preparare una rosa di candidati più idonei. Dopo aver consultato il Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo nominerà un candidato in autunno, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e confermato dal Consiglio dell'Unione europea nel quarto trimestre del 2023." (ANSA).