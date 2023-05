Yellen suona l'allarme default, 'tempesta senza precedenti'

Il tempo non solo stringe ma sta per scadere: senza un aumento del tetto del debito gli Stati Uniti potrebbero fare default l'1 giugno, scatenando una "tempesta economica e finanziaria senza precedenti". Janet Yellen suona l'allarme in vista dell'atteso incontro fra Joe Biden e lo Speaker della Camera Kevin McCarthy, le cui posizioni su come aumentare il limite del debito, assicurando che gli Usa continuino a onorare i loro impegni, restano - almeno sulla carta - lontane.

Nonostante un frenetico fine settimana di trattative, al momento non c'è un accordo su come risolvere l'impasse che si è creata. E il tempo a disposizione non è molto vista la scadenza di giugno e l'attesa partenza di Biden per il G7 del Giappone e le visite in Papua Nuova Guinea e in Australia per l'incontro dei Quad. Il presidente americano è intenzionato - ha ripetuto più volte la Casa Bianca negli ultimi giorni - a non modificare la sua agenda e quindi a partire per Hiroshima, la prima tappa del suo tour di otto giorni fuori dagli States, mercoledì.

La segretaria al tesoro degli Stati Uniti d'America Janet Yellen

Dietro le quinte i funzionari dell'amministrazione e quelli repubblicani lavorano alacremente nel tentativo di evitare un catastrofico default che metterebbe anche a rischio il rating americano. Per cercare di facilitare un'intesa, un piccolo gruppo di democratici moderati ha anche assicurato a McCarthy che lo sosterrà nel caso in cui un accordo sul tetto del debito causasse una ribellione fra le fila dei conservatori e una richiesta per una sua rimozione da Speaker. Un'apertura, è la convinzione, che potrebbe spingere il leader dei repubblicani alla camera a maggiori concessioni nella consapevolezza di un suo futuro politico sicuro.

Finora fredda sul tema Wall Street inizia, ora a vacillare sotto il peso di trattative ancora lontane da una soluzione, temendo il ripetersi del 2011 quando S&P tagliò il rating degli Stati Uniti a causa delle tensioni sul tetto del debito. Mentre gli investitori cercano riparo nei titoli di Big Tech, ritenuti fra i pochi a poter navigare un default, gli amministratori delegati delle grandi aziende si uniscono all'allarme lanciato da Yellen. In una lettera aperta mettono in guardia Biden e il Congresso sulle "potenziali disastrose conseguenze" di un default. "Non risolvere l'attuale impasse potrebbe facilmente tradursi in conseguenze ancora più negative. Anche se l'economia americana è forte, l'inflazione elevata ha creato stress sul sistema finanziario. Un default - avvertono - indebolirebbe la nostra posizione nel sistema finanziario mondiale".

"Negli ultimi anni le famiglie e le aziende americane hanno lavorato duramente per dare vita a una storica ripresa economica. Un default invertirebbe questo trend", ha detto Yellen intervenendo alla Independent Community Bankers of America, sottolineando che la crisi finanziaria che accompagnerà il default "moltiplicherà" la severità della frenata economica. Yellen quindi spiega come il mercato dei Treasury americano fa da base al sistema finanziario globale e un possibile default causerebbe delle crepe in queste fondamenta rischiando di far vacillare l'intero sistema.