Ue, 13,4 miliardi metri cubi di gas da prima asta comune

La prima asta per gli acquisti congiunti di gas lanciata dall'Ue la scorsa settimana si è conclusa con offerte per circa 13,4 miliardi di metri cubi di forniture da parte di 25 operatori internazionali. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, evidenziando la "risposta positiva del mercato".

Le offerte hanno superato la domanda aggregata dei Ventisette che si attestava a circa 11,6 miliardi di metri cubi di gas. "Si tratta di un successo a dir poco notevole. Dimostra che abbiamo fatto bene a usare la nostra forza collettiva" per "riempire i nostri stock per il prossimo inverno", ha detto Sefcovic.

