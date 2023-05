Nel 2023 l'ebitda di Vodafone frena, pesa la Germania

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il 2023 per Vodafone è stato un anno con "performance in rallentamento come nelle attese". I ricavi totali sono aumentati dello 0,3% a 45,7 miliardi di euro, "guidati dalla crescita in Africa ma con minori ricavi da servizi in Europa e movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio" spiega in una nota il gruppo. L'EbitdaaL rettificato è diminuito dell'1,3% a 14,7 miliardi di euro, a causa di "maggiori costi e sottoperformance commerciale in Germania". L'utile operativo è aumentato a 14,3 miliardi e l'utile netto è stato pari a 12,3 miliardi (non confrontabile con i 2,8 miliardi del 2022) "riflettendo in gran parte una plusvalenza sulla cessione di Vantage Towers".

Il dividendo totale per azione, si legge nella nota, è di 9 centesimi di euro, compreso un dividendo finale per azione di 4,5 centesimi di euro. (ANSA).