Metà degli italiani ha comprato un prodotto usato

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Negli ultimi 3 anni, quasi un italiano su 2 (il 45% degli intervistati) ha acquistato un prodotto usato, e uno su 3 (il 36% del campione) un prodotto ricondizionato o rigenerato. Lo rivela un'indagine realizzata da Cen e Legacoop in collaborazione con Ipsos e presentata a Roma insieme alla quinta edizione del Rapporto nazionale sull'economia circolare del Circular Economy Network.

Oltre l'80% delle persone intervistate pensa che ridurre il packaging sia importante. Leasing, noleggio e sharing sono utilizzati più della media (+ 10-11%) dalla fascia di popolazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Gli under 30, però, sono i più scettici circa le proposte per incentivare un approccio più circolare alle scelte d'acquisto, e hanno poca fiducia nella capacità di migliorare la governance del settore.

