Il Polo del Gusto moltiplica Ebitda e utile nel 2022

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - Impennata nella crescita del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Il bilancio 2022 appena approvato registra Ebitda consolidato di 33 milioni (5,8 milioni nel 2021), e un risultato netto consolidato di Gruppo di 29,3 milioni (829mila nel 2021); il volume complessivo di affari si attesta a 110 milioni (+8%).

Nonostante le difficoltà che hanno attraversato il settore Food&Beverage, le difficoltà di approvvigionamento causate dal conflitto russo-ucraino e i rincari di energia e materie prime, tutte le aziende del gruppo hanno registrato un generalizzato aumento. Spiccano i risultati di Dammann Frères e Domori, i cui fatturati costituiscono la parte più importante tra le partecipate: Dammann Frères ha chiuso a 40,5 milioni di euro (+8%); Domori a 27,9 milioni (+6%); in aumento anche Agrimontana (+16%), Prestat (+30%), Pintaudi (+52%).

Per quanto riguarda l'assetto del Polo del Gusto, nel 2022 si è chiusa la cessione delle quote di Mastrojanni (azienda toscana produttore di Montalcino) a Francesco Illy, è stata contestualmente acquisita Achillea, azienda piemontese di altagamma nel settore succhi di frutta e soft drinks realizzati da ingredienti esclusivamente biologici. Inoltre, sempre nel 2022, il Polo del Gusto ha conseguito la maggioranza di Pintaudi. Completano la strategia commerciale del PdG l'apertura di negozi monomarca in grandi città e di negozi plurimarca in città di piccole-medie dimensione. (ANSA).