Giorgetti, Italia è resiliente, quadro moderatamente positivo

"Stiamo attraversando un periodo complesso e in rapida evoluzione, ma la nostra economia sta mostrando notevole resilienza". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo saluto di apertura del Salone del Risparmio 2023. "Nonostante le molte difficoltà, il quadro economico è moderatamente positivo", aggiunge Giorgetti, citando "l'incoraggiante risultato del pil del primo trimestre (+0,5%), tra i migliori dell'area Euro, che ha sorpreso chi si aspettava un risultato diverso". "La buona salute della nostra economia è testimoniata anche dai buoni risultati del mercato del lavoro che ha mostrato una crescita costante degli occupati".

"In questi mesi il governo ha adottato un approccio prudente e responsabile per garantire continuità alla ripresa. La finanza pubblica è stata stressata negli ultimi anni per fronteggiare le ripetute crisi ma il clima di fiducia che si percepisce lascia intendere che siamo sulla strada giusta", ha detto ancora il ministro, aggiungendo che "il governo vuole ripagare questa fiducia dando risposte concrete".

"Il risparmio può essere molto prezioso per sostenere lo sviluppo dell'economia", ha dunque sottolineato Giorgetti, evidenziando che questa tredicesima edizione dell'evento annuale di Assogestioni rappresenta "un'importante occasione di confronto e riflessione sulle prospettive della gestione del risparmio".