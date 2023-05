Federdistribuzione, il 95% delle aziende usa energia green

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nel settore della distribuzione il 95% delle aziende impiega energia rinnovabile, l'89% autoproduce elettricità da fonti rinnovabili e il 58% acquista energia green da fornitori terzi.

E' quanto emerge dal Report di sostenibilità di settore della distribuzione moderna 2023, curato da Federdistribuzione con il supporto di Altis.

Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, spiega lo studio, "il 53% delle aziende ha adottato policy formalizzate, il 42% investe in tecnologie innovative per ridurre le emissioni e circa un terzo ha implementato attività di compensazione e campagne informative rivolte a dipendenti e consumatori".

Il 79% delle imprese è impegnato nell'ambito della mobilità sostenibile, si legge nel report, attraverso iniziative quali "l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, l'efficientamento della localizzazione dei depositi e l'uso di mezzi elettrici".

Quanto a circolarità, tracciabilità e trasparenza il 74% delle aziende lavora per sensibilizzare i propri dipendenti rispetto alla gestione dei rifiuti non alimentari, mentre il 63% ha avviato iniziative per incrementare la percentuale di rifiuti destinati al recupero. L'89% delle imprese, sottolinea il report, è impegnata a ridurre l'uso di plastica e a introdurre materiali più sostenibili negli imballaggi. (ANSA).