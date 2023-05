Vodafone deve cambiare. Nel piano 11 mila tagli

Margherita Della Valle presenta la sua strategia per Vodafone. "Oggi annuncio i miei piani per Vodafone - ha detto l'amministratore delegato presentando i conti 2023 -. La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare".

"Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita.

Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e spingerci oltre nella crescita partendo dalla posizione unica di Vodafone Business." Ma il piano di azione sulla 'semplicità' prevede "11.000 riduzioni di ruoli pianificate in tre anni, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali". Per crescere invece "un piano di risanamento in Germania, continua azione sui prezzi e revisione strategica in Spagna".