Coreve, altri 8 milioni ai Comuni per la raccolta del vetro

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il consorzio per il recupero del vetro (Coreve) finanzia con altri 8 milioni di euro nel 2023 i bandi, frutto dell'accordo con Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata del vetro in Italia.

Nel renderlo noto con un comunicato, il Coreve ricorda che nel 2022 sono stati 351 i comuni hanno ricevuto finanziamenti per oltre 7 milioni di euro come contributo a fondo perduto ai 122 progetti presentati per un valore totale complessivo di circa 10 milioni di euro. Sale così a 15 milioni la dotazione finanziaria complessiva dei bandi nel biennio 2022-23.

Il successo dell'iniziativa, rileva il Coreve, è testimoniato da numerosi esempi tra cui Martina Franca (Taranto), Benevento, Trani (Bat), Rovigo e "il caso del Comune di Salerno che, grazie ai bandi, ha avviato un articolato progetto che ha portato nel giro di 8 mesi al riciclo di oltre 470 tonnellate di vetro in più. Proiettando tale valore sull'anno, si prevede di raccogliere 704 tonnellate di vetro in più all'anno, pari ad un aumento del 15,7% rispetto all'anno precedente, passando da una raccolta media pro capite di 35,32 chilogrammi per abitante all'anno a 40,85 kg. Grazie al progetto, insomma, il comune di Salerno avrà raggiunto la media nazionale superando il gap di raccolta finora esistente".

I due bandi sono l'uno da 6 milioni di euro per le regioni del Sud: Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania; l'altro da 2 milioni di euro per le regioni del Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna.

(ANSA).