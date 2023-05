Concluso con successo il road show Italcam a San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 MAG - Si è conclusa con successo la prima tappa del road show "Italia nell'Interno" (del Brasile) organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) nell'area industriale di San Paolo denominata "Grande ABC".

Il road show, si legge in una nota, si è rivolto alla business community dell'area del Grande ABC (che comprende i comuni industriali di Santo Andre', Sao Bernardo do Campo e Sao Caetano do Sul) al fine di creare nuove opportunità e rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Brasile.

L'iniziativa si è chiusa con un evento nella città di Santo André, presso la Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira con la partecipazione del Console Generale d'Italia, Domenico Fornara e del presidente di Italcam, Graziano Messana, oltre a imprenditori italiani e regionali.

"Il nostro obiettivo è rafforzare le relazioni, creare uno scambio commerciale e stimolare l'economia locale", ha affermato nell'occasione il responsabile delll'iniziativa e vicepresidente di Italcam, Mario Batista.

"Il Brasile ha quasi 1000 aziende italiane che operano sul territorio nazionale, di cui 300 sono aziende tecnologiche.

L'area del Grande ABC e' un hub importante da esplorare in questo senso", ha aggiunto.

Il Console Fornara da parte sua ha sottolineato l'alto livello tecnologico delle aziende italiane che può essere messo al servizio dei piccoli e medi imprenditori di quest'area.

"L'Italia è fatta di tradizioni si sa, ma bisogna mostrare anche l'Italia tecnologica", ha affermato Fornara durante il suo intervento.

L'evento ha il patrocinio del Consolato Italiano di San Paolo ed e' realizzato in collaborazione con l'Associazione Commerciale di Santo Andre' (ACISA), l'Agenzia per lo Sviluppo del Grande ABC", la Segreteria per lo Sviluppo e la Generazione Occupazionale nel Comune di Santo Andre' , e dei centri industriali CIESP Sao Bernardo do Campo e CIESP Santo Andre' .

Sono state invece 13 le aziende italiane che hanno aderito all'iniziativa, tra queste Agk, Aignep, Ducati, Enel X, Ges, Kpmg, Manucci Adv, Pieralisi, Pirelli, Tim, Torrano&Dalozzo Adv, Ventana Serra e Zucchetti. (ANSA).