Cgil, 'decreto lavoro non va, servono modifiche radicali'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il decreto lavoro "non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi.

Insieme a norme che peggioreranno le condizioni economiche e normative delle fasce più deboli, a partire da chi è in povertà assoluta, ritroviamo delle risposte parziali alle nostre piattaforme unitarie, a partire dal fisco" con l'intervento "una tantum" sul taglio del cuneo che è "assolutamente insufficiente". Così la Cgil nel documento per l'audizione al Senato, ritenendo dunque "necessarie modifiche, da una parte per rendere strutturali alcune misure, dall'altra per cambiare radicalmente le misure sulla precarietà e sulla povertà".

