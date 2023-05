Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,1%), giù Tim, corre Mps

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Riduce il rialzo Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1%, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si mantiene sopra i 187 punti, con un calo di 3,6 punti base del rendimento italiano al 4,143%, mentre quello tedesco ne perde 3 al 2,27%. Cedono Tim (-2,24%), Moncler (-1,4%), Stellantis (-1,26%) e Cnh (-1,1%). In rialzo invece Mps (+3,67%), all'indomani di alcuni pareri di analisti, Erg (+2,44%), Interpump (+1,86%) e Terna (+1,81%). Contrastate Unicredit (+0,44%), Banco Bpm (-0,94%), Intesa (-0,45%) e Bper (-0,22%).

Debutto positivo per Eurocommercial Properties (+2,53%), quotata già ad Amsterdam e Bruxelles. Immobile Eni con il greggio in calo (Wti -0,32% a 70,88 dollari al barile), tiene Saipem (+0,12%), cede invece Tenaris (-0,78%). (ANSA).