Borsa: Milano resiste (+0,4%), riduce il calo Tim, sprint di Mps

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Piazza Affari resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,4% a 27.340 punti) con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in risalita a 188 punti. In calo di 1,9 punti base al 4,16% il rendimento annuo italiano, contro i 2,2 punti in meno di quello tedesco al 2,282%. Riduce il calo Tim (-1,53%), mentre accelerano Mps (+5,37%), spinta da alcuni report di analisti, Erg (+2,37%) e Interpump (+1,9%), insieme alla matricola Eurocommercial Properties, quotata già ad Amsterdam e Bruxelles, che guadagna il 2,53%.

Proseguono gli acquisti su Terna (+1,86%), Enel (+1,55%), Italgas (+1,52%) ed Stm (+1,1%), in linea con l'andamento del settore. Contrastate Unicredit (+0,56%), Bper (+0,41%), Banco Bpm (-0,25%) e Intesa (-0,2%). In calo Stellantis (-0,7%), che rileverà il 33,3% di Symbio, attiva nel settore dell'idrogeno, da Faurecia e Michelin. In calo anche Cnh (-0,47%), mentre salgono Eni (+0,37%), e Saipem (+0,86%) a differenza di Tenaris (-0,41%). (ANSA).