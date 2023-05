Borsa: Milano gira al rialzo (+0,1%), pesa Tim, corre Stm

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Gira al rialzo Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.271 punti. In calo a 187 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano scende di 3,9 punti al 4,139% e quello tedesco di 3,5 punti al 2,269%.

Scivola Tim (-4,58%) che sconta l'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg su una possibile rinuncia di Cdp all'offerta per la rete fissa. Segno meno anche per Banco Bpm (-1,05%), Nexi (-0,85%), Azimut (-0,74%), Stellantis (-0,63%), Ferrari (-0,59%, Tenaris (-0,57%) e Saipem (-0,51%), che insieme ad Eni (-0,48%) sconta il calo del greggio (Wti -0,14% a 71,01 dollari al barile).

In progresso Stm (+2,03%), in linea con l'andamento del settore, Interpump (+1,74%), Erg (+0,65%), Hera (+0,63%), Leonardo (+0,62%), Terna (+0,6%) ed Enel (+0,53%). Poco mosse Unicredit (+0,21%) e Intesa (-0,1%). (ANSA).