Borsa: Milano chiude debole con Tim, brilla Mps

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - La Borsa di Milano (-0,17%) chiude debole, in linea con gli altri listini europei, mentre si guarda agli Stati Uniti dove si cerca una soluzione alla vicenda del tetto del debito. A Piazza Affari scivola Tim (-2,2%), dopo la ricostruzione di Bloomberg secondo cui Cdp sarebbe pronta a far cadere l`offerta sulla rete. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,21%.

Nel listino principale in netto calo anche Amplifon (-2,2%).

Vendite per le auto dove Cnh cede il 2,2%, Stellantis (-1,1%) e Iveco (-0,9%). In terreno negativo l'energia, con il petrolio in calo. In flessione Saipem (-1,3%), Eni (-0,9%) e Tenaris (-0,7%). In ordine sparso le banche. A Piazza Affari brilla Mps (+4,2%), con gli analisti che promuovono i conti del primo trimestre. Salgono anche Mediobanca (+0,8%) e Unicredit (+0,5%), mentre è in calo Banco Bpm (-0,2%), Intesa (-0,4%) e piatta Bper (-0,04%).

Acquisti per le utility, con il prezzo del gas ancora in calo. Si mette in mostra Erg (+1,6%). Bene anche Terna e Hera (+0,1%), mentre è piatta Enel (+0,03%) e negativa A2a (-1,3%).

In luce Stm (+1,9%) e Campari (+0,8%). (ANSA).