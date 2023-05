Borsa: listini cauti in Europa, future negativi, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Si muovono in cauto rialzo le principali borse europee dal traguardo di metà seduta dopo dati macroeconomici inferiori alle stime, in particolare sul fronte della fiducia economica in Germania. Madrid guadagna lo 0,18%, Milano lo 0,1%, Francoforte lo 0,05%, invariate Londra e Parigi +0,15%. Negativi i future Usa in vista delle vendite al dettaglio, della produzione industriale, delle scorte di magazzino e delle anticipazioni Api sulle scorte di greggio. In calendario anche gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di alcuni membri del Fomc della Fed.

Scende sotto i 187 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,9 punti al 4,14% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,273%.

In calo il greggio (Wti-0,18% a 70,99 dollari al barile), l'oro (-0,11% a 2.006 dollari l'oncia) e il gas naturale (-0,38% a 32,18 euro al MWh).

Confermati gli acquisti sui produttori di semiconduttori ams-Osram (+2,54%), Infineon (+1,8%) ed Stm (+1,15%). Deboli i petroliferi Bp (-0,2%), TotalEnergies (-0,5%), Eni (-0,28%) e Shell (-0,52%). Scivola Vodafone (-6%) dopo la trimestrale, mentre riduce ulteriormente il calo segnato in aperturaTim (-1,12%). Deboli gli automobilistici Volvo (-2,65%), Volkswagen (-1,43%), Stellantis (-1,3%) e Mercedes (-1,2%). A due velocità Credit Agricole (+0,98%), Unicredit (+0,66%), Banco Bpm (-0,66%) e Intesa (-0,3%) (ANSA).