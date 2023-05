Borsa: Istanbul gira in positivo (+0,36%), sprint di Tofas

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Gira in positivo la borsa di Istanbul dopo un avvio pesante a due giorni dal primo turno del voto per le presidenziali in Turchia. L'indice Bist guadagna lo 0,62% a 4.536 punti, spinto dal costruttore Kiler (+9,96%) e dai produttori di auto Tofas (Stellantis), che sale del 6%, e Ford Otosan (+4,35%). Deboli i bancari Akbank (-8,52%), Yapi Kredi (-8,12%), Koc (-7,57%) e Garanti Bank (-7,44%). Si indebolisce la lira turca a 21,46 sull'euro e 19,7 sul dollaro. (ANSA).