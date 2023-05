Accenture,'clienti apprezzano filiali bancarie, rilanciarle'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Malgrado la crescente diffusione del digitale e dei canali online, la filiale bancaria 'fisica' resta apprezzata dai consumatori e per un suo rilancio come centri di consulenza, a fronte del taglio di questi anni operato dai gruppi bancari, la tecnologia può essere uno strumento indispensabile. E' quanto emerge da un'indagine do Accenture su 49.000 consumatori a livello globale, di cui 2.000 in Italia.

Secondo il Global Banking Consumer Study l' apprezzamento per le filiali è espresso da tre consumatori su cinque (62%) in Italia - in modo uniforme per tutte le fasce d'età - ne apprezzano la presenza nel proprio quartiere, in quanto simbolo di stabilità e disponibilità, e quasi sette su dieci (69%) si rivolgono agli sportelli per risolvere problemi specifici e complicati.

Con l'aumento dei tassi d'interesse e il persistere dell'incertezza economica, "il 42% degli intervistati in Italia ha dichiarato che l'aumento del costo della vita ha influito in modo significativo sulla capacità di rimborsare i prestiti negli ultimi 12 mesi, è più probabile che i consumatori vogliano rivolgersi alla propria banca per chiedere supporto".

Tuttavia, la ricerca Accenture ha rilevato che solo il 16% e il 17% dei consumatori in Italia ha valutato positivamente la propria banca in termini, rispettivamente, di gamma di prodotti e servizi offerti e di consulenza finanziaria personalizzata.

Per questo motivo, molti hanno iniziato a guardare altrove: il 46% degli intervistati ha recentemente acquistato dei servizi finanziari da un fornitore diverso dalla loro banca principale, e il 47% utilizza una banca solo digitale.

Il rapporto suggerisce così "di invertire questa tendenza riposizionando le filiali come centri di consulenza, affiancandole nel loro percorso di maturazione tecnologica perché diventino capaci di offrire un'esperienza personalizzata, al pari delle banche digitali". (ANSA).