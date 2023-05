Bruxelles alza le stime di crescita, Italia +1,2% al top in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - La Commissione europea rivede al rialzo la crescita attesa in Italia: sarà dell'1,2% nel 2023 (rispetto allo 0,8% indicato nelle previsioni di febbraio). E all'1,1% nel 2024 (dall'1% delle stime precedenti). Lo annuncia l'esecutivo europeo. La Commissione si attende inoltre che in Italia il deficit pubblico scenda al 4,5% nel 2023 e al 3,7% nel 2024. Il debito è atteso al 140,4% nel 2023 e al 140,3% nel 2024.

Nelle prospettive di crescita "nell'anno in corso proiettiamo per l'Italia la crescita più alta tra le maggiori economie europee, credo che non avvenisse da molto tempo", ha segnalato il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. La previsione di crescita per l'Eurozona è di +1,1%.

"L'Italia ha avuto una crescita negli ultimi tre anni pari al 12%, molto significativa, che certamente era successiva a una crisi del -9% durante la pandemia" ma "la crescita è stata molto significativa", ha aggiunto. (ANSA).