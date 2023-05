Borsa: Milano sulla parità con le banche in calo

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - La Borsa di Milano (+0,09%) si muove sulla parità con le banche che girano in negativo. Sugli scudi Recordati (+3,7%), dopo i risultati del trimestre e gli analisti che alzano il target price. Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,17%.

Tra gli istituti di credito positiva Mediobanca (+0,6%) e Mps (+0,3%). In calo Bper (-0,5%), Banco Bpm (-0,3%), Intesa e Unicredit (-0,2%). Proseguono in netta flessione Pirelli (-1,4%), Tim e Cnh (-1,2%).

Seduta positiva per le utility mentre il prezzo del gas scende ancora. In luce Hera (+1,8%), Erg (+1,7%), A2a (+1%) e Enel (+0,2%). Contrastata l'energia con Saipem (+0,5%), Tenaris (-0,4%) e Eni (-0,07%). Acquisti per Generali (+1,4%) e Diasorin (+0,8%). (ANSA).