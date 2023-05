Borsa: Milano debole in chiusura (-0,37%), calo di Pirelli e Tim

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Si è chiusa in calo la prima seduta della settimana in Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,37% a 27.245 punti, tra scambi piuttosto deboli per 1,57 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 2 miliardi delle ultime 3 sedute. In ribasso anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 187,5 punti, contro i 190 segnati in chiusura venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano è salito di 0,5 punti al 4,179% e quello tedesco di 3,1 punti al 2,304%.

Le vendite si sono concentrate su Pirelli (-2,15%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo di oltre il 3% venerdì scorso a seguito dei conti . Segno meno anche per Interpump (-1,67%), Moncler (-1,62%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa, Tim (-1,61%) e Cnh (-1,41%).

In luce Recordati (+4,11%), sull'onda lunga della trimestrale. Decisamente più caute Erg (+1,68%), Prysmian (I+1,24%), Hera (+1%) e Poste (+0,9%). Contrastate Banco Bpm (+0,44%), Intesa (-0,31%), Mps (-0,33%) e Unicredit (-0,54%).

Fiacche Eni (-0,3%) e Tenaris (-0,33%) e poco mossa Saipem (+0,12%), nonostante il rialzo del greggio (Wti +1,73% a 71,26 dollari al barile), più accentuato però sul finale della seduta.

