Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo le stime economiche Ue

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse europee proseguono positive dopo le stime economiche della Commissione europea.

L'attenzione degli investitori si concentra sull'esito delle trimestre mentre si attendono indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. Sui mercati tiene banco il voto in Turchia con la Borsa di Istanbul (-2,4%) in calo e la Lira che si indebolisce sul dollaro e sull'euro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Londra (+0,3%), Parigi (+0,5%) e Francoforte (+0,2%) mentre è in calo Madrid (-0,1%). I principali listini sono sostenuti dal lusso (+0,9%) e dalle auto (+0,5%). Bene anche le assicurazioni (+0,7%) e le banche (+0,3%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi.

Positive le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 32,6 euro al megawattora, con una contrazione dello 0,5%. Poco mossa l'energia (-0,06%), con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,3% a 70,22 dollari al barile mentre il Brent sale dello 0,2% a 74,32 dollari.

Stabili i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 186 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di due punti base al 4,14%. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0876 sul dollaro. In aumento l'oro che guadagna lo 0,7% a 2.020 dollari l'oncia. (ANSA).